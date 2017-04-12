12 апреля 2017, 10:32Криминал В Пензе прокурор требует заблокировать сайт с незаконной продажей препаратов Прокуратура Первомайского района г. Пензы обнаружила в Сети сайт о продаже сильнодействующих веществ.

«Эта информация находится в свободном доступе для неограниченного круга лиц и содержит сведения о незаконной продаже препаратов, в составе которых присутствуют сильнодействующие вещества. Регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов сайта не требуется», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор направил иск о блокировки сайта. В настоящее время его заявление рассматривается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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