В Пензе прокуратура пресекла незаконные полеты

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01 декабря 2017, 13:35Общество
Пензенская транспортная прокуратура добилась запрета эксплуатации воздушного судна, которое летало без разрешительных документов.
По данным транспортной прокуратуры, самолет, который принадлежит ООО «Агро-Транс», в мае произвел посадку на территории режимного объекта в Саратовской области.
Как показала проверка, организация не имела необходимых документов для осуществления полетов данного воздушного судна, в том числе - сертификата летной годности и сертификата эксплуатанта. Тем самым, могла возникнуть угроза аварийной ситуации, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В результате Октябрьский районный суд Пензы вынес решение запретить организации осуществлять полеты до получения всех необходимых документов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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