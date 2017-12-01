01 декабря 2017, 13:35Общество В Пензе прокуратура пресекла незаконные полеты Пензенская транспортная прокуратура добилась запрета эксплуатации воздушного судна, которое летало без разрешительных документов.

По данным транспортной прокуратуры, самолет, который принадлежит ООО «Агро-Транс», в мае произвел посадку на территории режимного объекта в Саратовской области.

Как показала проверка, организация не имела необходимых документов для осуществления полетов данного воздушного судна, в том числе - сертификата летной годности и сертификата эксплуатанта. Тем самым, могла возникнуть угроза аварийной ситуации, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В результате Октябрьский районный суд Пензы вынес решение запретить организации осуществлять полеты до получения всех необходимых документов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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