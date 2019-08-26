В Пензе прокуратура потребовала ТСЖ удалить рекламу наркотиков

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Пензы обнаружила надписи с рекламой наркотиков на нескольких домах.

Всего специалисты нашли три таких дома. Выяснилось, что ими управляют товарищества собственников жилья (ТСЖ).

«В адрес руководителей внесены представления об устранении нарушений законодательства о ЖКХ, противодействии наркомании и благоустройстве», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Напомним, с 12 августа по 9 сентября в регионе проходит акция «Сурский край — без наркотиков!» (0+). Информацию о фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков и организации притонов, а также места расположения надписей с рекламой запрещенных веществ можно сообщить по телефонам: 59−10−10, 523−523 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».