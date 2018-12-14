В Пензе прокуратура помогла обрести жилье сироте

Житель Пензы обратился в прокуратуру Ленинского района, так как ему не предоставили жилое помещение , которое полагается по закону.

Проверкой установлено, что пензенец остался без родителей еще ребенком. В ноябре 2013 года его включили в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Однако молодого человека так и не обеспечили жильем. Поэтому в суд направили иск к администрации Пензы.

В настоящее время юноше предоставили благоустроенное жилье, пишет ИА «Пенза-Пресс».