В Пензе прокуратура помогла обрести жилье сироте

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14 декабря 2018, 17:37Общество
Житель Пензы обратился в прокуратуру Ленинского района, так как ему не предоставили жилое помещение , которое полагается по закону.
Проверкой установлено, что пензенец остался без родителей еще ребенком. В ноябре 2013 года его включили в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Однако молодого человека так и не обеспечили жильем. Поэтому в суд направили иск к администрации Пензы.
В настоящее время юноше предоставили благоустроенное жилье, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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