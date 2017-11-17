В Пензе прокуратура обязала организацию выплатить стипендию ученику

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17 ноября 2017, 17:04Общество
В Пензе организация выплатила парню стипендию после прокурорской проверки.
«В Пензе между организацией и 20-летним жителем Нижегородской области был заключен ученический договор для приобретения молодым человеком навыков и опыта работы в должности продавца-кассира. Согласно документу, оплата ученику должна производиться путем перечисления стипендии на его расчетный счет», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Однако организация не перечислила ученику стипендию за июль, ссылаясь на то, что он не предоставил им реквизиты для перечисления денег. Однако ученику не сказали, что нужно предоставить реквизиты и прийти за стипендией.
Сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес директора организации. Ученику полностью перечислили средства, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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