В Пензе прокуратура и ФАС «уничтожили» скрытую комиссию за школьные обеды

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20 июля 2018, 13:36Общество
Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова 20 июля на пресс-конференции прокомментировала комиссию, которая взималась при перечислении платы за школьные обеды.
«С июня 2018 договор между МУП «Арцис» и ООО «Пензенский платежный центр» расторгнут, терминалы, через которые в школах можно было перечислять плату за питание ребенка, демонтированы. «Арцис» искал другого субагента, но банки отказались от предложений», - пояснила Наталья Канцерова.
Она добавила, что в законе не прописано, что оплата школьных обедов должна производиться только безналичным способом, родители могут вносить плату наличными.
«В период работы системы нарушалось гражданское законодательство в части договоров с родителями, были нарушения со стороны управления образования. В результате проверок комиссия за перечисление платы была отменена. Мы усмотрели нарушения антимонопольного законодательства, направили материалы в ФАС, где было возбуждено дело. Нарушения были подтверждены», - добавила облпрокурор.
Напомним, осенью прошлого года разгорелся скандал, так как агент «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») заявил, что теперь за пополнение «Электронной карты школьника» через терминалы, установленные в учреждения образования, будет взиматься комиссия. Это вызвало недовольство родителей. Также в ходе изучения вопроса выяснилось, что и раньше была скрытая комиссия, но ее гасил МУП «Арцис». СМИ просили прокуратуру разобраться в этом вопросе. Подробнее - ТУТ.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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