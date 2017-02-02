02 февраля 2017, 14:00Общество В Пензе проконтролируют начисление платы за тепло из-за аварий В Пензе проконтролируют выставление квитанций за отопление.

Такое распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев. Следить за тем, как будет выставляться плата, поручено Госжилстройтехинспекции и администрации города Пензы, сообщает пресс-центр областного правительства.

«В последнюю неделю по ряду жилых многоквартирных домов фиксировалось снижение температуры теплоносителя. В связи с этим необходимо проконтролировать, чтобы людям пришли квитанции с обоснованной платой, согласно реальному, фактическому потреблению энергии», - сказал он.

Напомним ЧП на ТЭЦ-1 произошло 26 января, в результате сотни домов остались без тепла.

1 февраля на ТЭЦ произошел еще один прорыв, отопление отключили в 206 домах. В настоящее время последствия аварии устранили, тепло в домах восстанавливают, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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