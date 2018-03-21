В Пензе прокомментировали отсутствие тротуара на ул. Пушкина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 марта 2018, 15:04Общество
Жители Пензы возмущены отсутствием тротуара в частном секторе на ул. Пушкина. Чтобы разобраться в ситуации , на место выехал вице-мэр Юрий Ильин и и.о. директора департамента ЖКХ Денис Леонтьев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, пензенцы попросили, чтобы от дома №148 до пересечения с ул. Некрасова был нормальный тротуар. Сейчас они ходят по узкой тропке.
«В Пензе несколько таких участков, где ситуация не позволяет обустроить пешеходные связи с двух сторон. В частности, здесь вдоль проезжей части проходит отводная канава, которая будет постоянно размывать грунт. Нет возможности для обустройства пешеходной дорожки нормативной ширины», - сказал Юрий Ильин.
По его словам, здесь есть возможность перейти на другую сторону дороги, где имеется хороший тротуар, отремонтированный в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 марта 2018, 19:12Пензенские выпускники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ
21 марта 2018, 19:03В Пензе прошли соревнования по национальной борьбе куреш
21 марта 2018, 17:59За что пензенцы будут голосовать 23 марта. ФОТО
21 марта 2018, 17:37В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову
21 марта 2018, 17:06МЧС предупреждает пензенцев о метели 22 марта
21 марта 2018, 16:36В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб
21 марта 2018, 16:04В центре Пензы водители выяснили отношения на дороге
21 марта 2018, 15:34Пензенцев просят убрать машины с обочин