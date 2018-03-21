В Пензе прокомментировали отсутствие тротуара на ул. Пушкина

Жители Пензы возмущены отсутствием тротуара в частном секторе на ул. Пушкина. Чтобы разобраться в ситуации , на место выехал вице-мэр Юрий Ильин и и.о. директора департамента ЖКХ Денис Леонтьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пензенцы попросили, чтобы от дома №148 до пересечения с ул. Некрасова был нормальный тротуар. Сейчас они ходят по узкой тропке.

«В Пензе несколько таких участков, где ситуация не позволяет обустроить пешеходные связи с двух сторон. В частности, здесь вдоль проезжей части проходит отводная канава, которая будет постоянно размывать грунт. Нет возможности для обустройства пешеходной дорожки нормативной ширины», - сказал Юрий Ильин.

По его словам, здесь есть возможность перейти на другую сторону дороги, где имеется хороший тротуар, отремонтированный в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».