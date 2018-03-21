21 марта 2018, 15:04Общество

В Пензе прокомментировали отсутствие тротуара на ул. Пушкина

Жители Пензы возмущены отсутствием тротуара в частном секторе на ул. Пушкина. Чтобы разобраться в ситуации , на место выехал вице-мэр Юрий Ильин и и.о. директора департамента ЖКХ Денис Леонтьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пензенцы попросили, чтобы от дома №148 до пересечения с ул. Некрасова был нормальный тротуар. Сейчас они ходят по узкой тропке.

«В Пензе несколько таких участков, где ситуация не позволяет обустроить пешеходные связи с двух сторон. В частности, здесь вдоль проезжей части проходит отводная канава, которая будет постоянно размывать грунт. Нет возможности для обустройства пешеходной дорожки нормативной ширины», - сказал Юрий Ильин.

По его словам, здесь есть возможность перейти на другую сторону дороги, где имеется хороший тротуар, отремонтированный в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_proveril_peshekhodnuyu_dostupnost_na_ulitse_pushkina/
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