08 ноября 2017, 19:36Общество В Пензе изменится схема движения на круговых перекрестках С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Речь идет об очередности проезда перекрестков с круговым движением. Теперь приоритет отдается машинам, которые двигаются по кругу. Те, кто въезжает на кольцевую развязку, должны уступить им дорогу. В Пензе нововведение коснулось развязки возле монумента «Глобус».

Уступи дорогу тому, кто едет по кругу. Теперь именно так по правилам дорожного движения должны вести себя автомобилисты, приближаясь к кольцевой развязке. Стандарты, которые действуют в Европе на протяжении десятка лет, добрались и до России.

До изменения в правилах дорожного движения в Пензе было три перекрестка с круговым движением: на улицах Гагарина, Минской и Набережной реки Мойки. 8 ноября статус «кольцевой» получила развязка и возле монумента «Глобус». Перед въездом на круг установлен соответствующий знак, однако пока знак «Круговое движение» водители почему-то игнорируют и при проезде перекрестка руководствуются коллективным бессознательным.

Чтобы избежать неразберихи и не спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, специалисты рекомендуют водителям обращать внимание на знаки дорожного движения.

«В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с требованиями», - пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Многие автолюбители уверены, что в первые дни новая схема дорожного движения возле «Глобуса» спровоцирует огромные пробки: одни будут ехать по правилам, другие - по старой памяти.

В свою очередь, специалисты по организации дорожного движения уверяют, что нововведение призвано обезопасить движение на перекрестке. Кроме того, ожидается, что его пропускная способность станет выше.

Общество

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