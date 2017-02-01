01 февраля 2017, 18:02Общество В Пензе прокомментировали инцидент с лежащей на полу пациенткой История, всколыхнувшая федеральные СМИ, получила продолжение. Напомним, в социальных сетях появилось видео с лежащей на полу пожилой женщиной. В пояснении к ролику было написано, что пациентка городской больницы №4 несколько часов пролежала на холодном бетонном полу медучреждения, и никто не пришел к ней на помощь. Помимо столичных журналистов инцидентом заинтересовались региональное управление следственного комитета и прокуратура. Свою проверку провел и минздрав. В эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс» сотрудники медучреждения и сама потерпевшая рассказали, как на самом деле развивались события.

Видео вызвало бурное обсуждение горожан в одной из социальных сетей. На нем видно, что одна из пациенток городской больницы №4 якобы упала с кровати и, не сумев самостоятельно подняться, несколько часов пролежала на полу.

Как удалось выяснить, на самом деле события развивались намного стремительнее. Ночью, около 2.00, женщине стало плохо. Одной из первых на помощь пациентке пришла дежурная медсестра.

«Я в эту ночь дежурила. Женщина соскользнула с кровати, я подошла и попыталась уложить», - рассказала медицинская сестра терапевтического отделения пензенской городской клинической больницы №4 г. Пензы Галия Беглова.

Поднять женщину своими силами медсестра не смогла и обратилась за помощью к дежурному врачу.



«Она звонит и говорит, что у нас больная сползла, попыталась выйти в туалет и не смогла. Она после перенесенного инсульта, ноги работали плохо. Я спустился», - рассказал врач-реаниматолог пензенской городской клинической больницы №4 г. Пензы Сергей Каверин.

Пока ждали доктора, медсестра обратилась за помощью к пациентам. Откликнулись четверо мужчин из соседней палаты.



«Медсестра нас зовет на помощь. Мы подошли, а там лежит женщина - половина на койке, половина на полу. Пока она сбегала за врачом, мы здесь матрас постелили, ее спустили, как санками спускают», - пояснил пациент пензенской городской клинической больницы №4 г. Пензы Томас Оглы.

После того, как женщину осмотрел врач, принесли носилки. Сотрудники больницы и пациенты общими усилиями перенесли женщину на кровать. По словам очевидцев, на все ушло менее получаса. Как говорит главный врач медучреждения, даже в такой непростой ситуации пациентке оказали необходимую помощь.



«Он максимально быстро пришел, сделал назначение и организовал подъем пациентки на кровать. Я вообще не вижу никаких нарушений в их действиях», - отметил главный врач пензенской городской клинической больницы №4 г. Пензы Андрей Водопьянов.

Сейчас Наталья Циплина, а именно так зовут пациентку, попавшую на видео, находится в больнице имени Захарьина. О происшествии, говорит женщина, она ничего не помнит.



«Да ничего абсолютно не произошло там. И конфликтов никаких не было, и никто меня не толкал. Я не помню этого момента, чтобы я падала с кровати», - рассказала она.



Единственный, кто остался неизвестным в этой ситуации — человек, снявший видео, которое породило скандал и привлекло внимание российских СМИ.

«На данный момент вся та информация, которая размещена на соответствующих сайтах в интернете, и все то сопровождение, которое прошло по центральному каналу и сопровождается в информационных средствах, не соответствуют той действительности, которая там рисуется», - заявил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.



Разобраться в обстоятельствах инцидента и дать свою оценку случившемуся региональное министерство здравоохранения поручило участникам общественного совета и независимым экспертам. Происшествием также заинтересовались региональное управление следственного комитета и прокуратура.

Общество

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