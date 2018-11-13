В Пензе пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

В Пензе с 14 по 17 ноября состоятся всероссийские соревнования по спортивной гимнастике (0+) среди юниоров 14-17 лет и юношей 12-13 лет.

В соревнованиях примут участие 140 человек в составе команд из 28 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Состязания пройдут в личном и командном первенстве. Также спортсмены поборются за медали в отдельных видах многоборья, пишет ИА «Пенза-Пресс».