В Пензе пройдут всероссийские соревнования по эстетической гимнастике

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06 декабря 2017, 17:59Спорт
В Пензе во дворце спорта единоборств «Воейков» с 9 по 10 декабря будут проходить соревнования по эстетической гимнастике (0+), на которые съедутся спортсменки из 35 регионов страны.
Гимнастки разной возрастной категории поборются за победу на Кубке России, в соревнованиях «Надежды России», кубке Российского студенческого спортивного союза и областном турнире «Звезда Суры», сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
В соревнованиях примут участие более 650 спортсменов. Ожидается, что мероприятие посетит президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Игорь Горячев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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