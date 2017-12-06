06 декабря 2017, 17:59Спорт

В Пензе пройдут всероссийские соревнования по эстетической гимнастике

В Пензе во дворце спорта единоборств «Воейков» с 9 по 10 декабря будут проходить соревнования по эстетической гимнастике (0+), на которые съедутся спортсменки из 35 регионов страны.

Гимнастки разной возрастной категории поборются за победу на Кубке России, в соревнованиях «Надежды России», кубке Российского студенческого спортивного союза и областном турнире «Звезда Суры», сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

В соревнованиях примут участие более 650 спортсменов. Ожидается, что мероприятие посетит президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Игорь Горячев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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