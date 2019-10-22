В Пензе пройдут соревнования по робототехнике для школьников

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22 октября 2019, 13:55Образование
23 октября в Пензе состоится региональный турнир по робототехнике «RoboEvolution» (6+).
Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, робототехнические соревнования проводятся по пяти номинациям.
На робоквесте Lego Wedo участники должны собрать модель по схеме и составить для нее программу за минимально короткое время. Команды робоквеста Lego Mindstorms выполнят практические задачи по робототехнике. Цель состязания «Управляемое сумо» - вытолкнуть робота-противника за пределы ринга за 60 секунд. В категории «Траектория Arduino» робот должен за наиболее короткое время добраться от старта до финиша.
Конкурс проектов «Создание робототехнического объединения в организации» проходит заочно – для образовательных организаций, в которых нет робототехнических объединений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Цель проведения фестиваля - популяризация робототехники в молодежной среде, обмен опытом участников, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений», - отметили в пресс-службе пензенского минобра.
Команды-победители и призеры соревнований получат новое робототехническое оборудование.
Открытие турнира – в 10:30. Он состоится в Институте регионального развития Пензенской области.
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