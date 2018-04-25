В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу

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25 апреля 2018, 12:03Спорт
6 мая на мотостадионе «Сура» пройдут соревнования по мотокроссу на Кубок главы администрации города Пензы (0+).
Участие в соревнованиях примут гонщики Пензенской области и других регионов России.
Соревнования состоятся по адресу: ул. Восточная, 7. Начало – в 12.00. Вход – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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