В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу на призы мэра

В Пензе готовятся к открытым соревнованиям по мотокроссу среди детей и юношей. Главный приз - Кубок мэра Пензы (0+). 4 мая на мотодроме прошли тренировочные заезды.

В ближайшие выходные стартуют открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу на Кубок главы администрации Пензы. Организаторы ждут участников и из соседних городов - Тамбова, Ульяновска, Самары и Саранска. Сколько мотоциклистов встанет на старт, говорить пока никто не берется, заявки продолжают принимать. Свое участие подтвердил восьмилетний Емельян Мальцев. В 2017-м он стал бронзовым призером Приволжского округа и занял восьмое место во всероссийских стартах.

«Занимаюсь четыре года, научился быстро ездить, прыгать через трамплин, ездить без одной руки. Думаю, что есть все шансы выиграть», - сказал он.

В 2018 году трассу обновили. Кое-где изменили ее облик, подняв бруствер и расширив полосы движения. Так обеспечили общую безопасность, спортсменов и зрителей. Тем более что многие из участников - еще дети, самым младшим из которых - по пять лет, и они пока часто совершают ошибки во время езды. Но жать на газ - обязательно. Иначе главной награды XXIV открытых соревнований не видать.

Многолюдно на мотостадионе «Сура» будет 6 мая. За весь день пройдут 12 заездов, по два в каждом классе. В командный зачет будут засчитываться результаты ребят, которые поедут на мотоциклах с объемом двигателя 50 и 65 кубических сантиметров. Параллельно судьи будут вести индивидуальный учет.