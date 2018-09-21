В Пензе пройдут областные соревнования по плаванию

25 сентября в пензенском дворце водного спорта «Сура» стартуют соревнования по плаванию (0+), они продлятся до 27 числа.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, церемония открытия начнется в 13.55. В чемпионате будут соревноваться мужчины 2003 года рождения и старше, женщины 2005 года рождения и старше, в первенстве - юниоры 2000-2001 годов рождения, юниорки 2001-2003 годов рождения; юноши 2002–2003 годов рождения, девушки 2004–2005 годов рождения.

Будут разыграны медали в 18 индивидуальных видах программы. Лидеры будут включены в сборную команду Пензенской области по плаванию для участия в чемпионате и первенстве ПФО по плаванию (0+), который будет проходить в Саранске с 16 по 19 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».