В Пензе пройдут областные соревнования по плаванию

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 сентября 2018, 12:03Спорт
25 сентября в пензенском дворце водного спорта «Сура» стартуют соревнования по плаванию (0+), они продлятся до 27 числа.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, церемония открытия начнется в 13.55. В чемпионате будут соревноваться мужчины 2003 года рождения и старше, женщины 2005 года рождения и старше, в первенстве - юниоры 2000-2001 годов рождения, юниорки 2001-2003 годов рождения; юноши 2002–2003 годов рождения, девушки 2004–2005 годов рождения.
Будут разыграны медали в 18 индивидуальных видах программы. Лидеры будут включены в сборную команду Пензенской области по плаванию для участия в чемпионате и первенстве ПФО по плаванию (0+), который будет проходить в Саранске с 16 по 19 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 сентября 2018, 13:04Пензенец продал пяти фирмам несуществующие насосы на 625 тыс руб
21 сентября 2018, 12:34Леонид Левин выслушал проблемы жителей Бессоновского района
21 сентября 2018, 12:03В Пензе пройдут областные соревнования по плаванию
21 сентября 2018, 11:33В Пензе Егор Крид устроил праздник для особенных детей
21 сентября 2018, 11:02Работу сотрудников пензенского дома ребенка оценили федеральные эксперты
21 сентября 2018, 10:32Экс-жена обвинила сердобчанина в изнасиловании, чтобы упечь в тюрьму
21 сентября 2018, 10:01В Кузнецке при пожаре погиб пожилой мужчина
21 сентября 2018, 09:31Под Пензой сгорела легковушка