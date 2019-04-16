16 апреля 2019, 15:04Спорт

В Пензе пройдут мотосостязания памяти Василия Бочкарева

27 апреля в Пензе на мотостадионе «Сура» открытые городские соревнования по мотокроссу на Кубок главы администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, состязания приурочены к 70-летию со дня рождения экс-губернатора Василия Бочкарева.

Зрители увидят заезды по классам 50, 65, 85 куб., классах «Питбайк», OPEN, «Ветераны» и «Любители».

Начало соревнований - в 11.00. Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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