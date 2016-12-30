30 декабря 2016, 17:52Спорт В Пензе пройдут финалы соревнований по мини-футболу С 3 по 6 января в Пензе пройдут финалы областных соревнований проекта «Мини-футбол в школу»

Соревнования будут проходить среди юношей и девушек в четырех возрастных группах. Победители представят Пензенскую область на финале ПФО, сообщает ИА «Пенза-Пресс» информацию пресс-службы регионального минспорта.

«Подобные соревнования проходят в Пензенской области с 2005 года. За это время число участвующих в них школьников увеличилось с 4900 до 9000», – добавили в министерстве.

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