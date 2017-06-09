В Пензе пройдет заседание Совета при полпреде президента в ПФО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 июня 2017, 14:38Общество
Заседание Совета при полномочном представителе президента в ПФО пройдет в Пензе 30 июня.
В заседании Совета под председательством полпреда Михаила Бабича примут участие губернаторы регионов Приволжского федерального округа. В повестке дня – вопросы развития экономики и финансов, сообщил губернатор Иван Белозерцев на сессии ЗакСобра 9 июня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Необходимы большие организационные усилия всех служб и ведомств в части подготовки мероприятия. Убедительно прошу вас подключиться к этой работе в рамках своих должностных обязанностей», – обратился Иван Белозерцев к депутатам регионального парламента.
09 июня 2017, 20:48Пензенские депутаты в первом чтении приняли закон о поддержке дольщиков
09 июня 2017, 20:39В Пензе выясняют причины пожара на Ударной, 35
09 июня 2017, 20:33Пензенские школьники могут заработать во время летних каникул
09 июня 2017, 20:28Следить за порядком 12 июня будут более 500 пензенских полицейских
09 июня 2017, 20:24Набережную в центре Пензы украсили ночной подсветкой
09 июня 2017, 20:12Бывшие наркоманы и алкозависимые очистили берег Суры
09 июня 2017, 20:08В Пензе студентов познакомили с профессией кинолога
09 июня 2017, 20:02По факту гибели в горевшем авто мальчика возбуждено уголовное дело