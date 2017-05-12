12 мая 2017, 19:54Общество В Пензе пройдет выставка инновационных технологий Окунуться в мир высоких технологий и уникальных природных явлений. В киноконцертном зале «Пенза» открылась выставка технического творчества «Инноваториум» (0+). Это восемь тематических площадок, десятки участников, которые представляют свои инновационные проекты и последние научные разработки. Выставка, в первую очередь, рассчитана на молодежь, но она определенно заинтересует и взрослых.

Сыграть в роботобой, потрогать руками смерч, увидеть, как работают новые технологии и испытать их на себе. Все это могут посетители выставки технического творчества «Инноваториум-2017». Представленные здесь разработки, современные гаджеты и устройства, как например, робот, предлагающий визитки, или 3D-сканер, который может создать цифровую копию лица, очередной раз доказывают, что в мире науки уже нет ничего невозможного.

«Здесь мы сканируем лица, а вообще, можно что угодно сканировать. Например, какие-то детали и оперативно их печатать на 3D-принтере, можно приспособить эту вещь для искусства», - пояснил ученик лицея №55 г. Пензы Илья Хвастунов.



Следующий этап 3D-моделирования - принтер способен печатать различные сложные предметы. Например, шлем, который можно надеть, или простой сувенир в виде кошки.



«Печать производится из пластика, занимает она где-то три часа», - сказал участник выставки «Инноваториум-2017» Евгений Дементьев.

Экспозиция разместилась на площади свыше тысячи квадратных метров. На выставке представлено несколько площадок. Здесь можно увидеть и различные химические и физические опыты, которые заинтересуют даже самых маленьких.

Не менее увлекательны проекты пензенских школьников, которые не отстают от взрослых и воплощают в жизнь самые смелые и актуальные идеи. Так, ученики школы №63 представили полезный экологический напиток Хлорелла, разработанный в 2017 году.



«Хлорелла - это уникальная одноклеточная микроводоросль, которая имеет сходную функцию с гемоглобином в нашем организме. Таким образом, она может подавать кислород мозгу, улучшает иммунную систему всего организма. Она находится в вязком состоянии, с резким запахом, можно налить и пить», - рассказала ученица школы №63 г. Пензы Елизавета Повилихина.

Инновационная выставка не осталась без внимания губернатора. Иван Белозерцев заинтересовался экспонатами, которые представил музей занимательных наук «Реактор».

«Во-первых, надо вместе с ними преподавателей физики ставить, которые бы очень коротко, сжато, емко сопровождали это проект и детям рассказывали. Во-вторых, надо каждый год что-то приобретать новое – пять-шесть экспонатов», - отметил губернатор.



«Учитывая, что музей существует уже четыре года, и у нас все больше и больше постоянных клиентов, мы считаем, что он со своей миссией справляется. Узнавать физику получается и у ребят первого класса, и у ребят десятого класса, они углубляют свои знания», - сказал соучредитель музея «Реактор» Александр Лежеников.

В 2017 году выставка проходит во второй раз. Ее главная цель - привлечь как можно больше детей к инновационному творчеству, заинтересовать современными техническими профессиями. В 2016 экспозицию посетили более четырех тысяч школьников. Выставка будет работать 13 мая с 10.00 до 16.00.

Общество

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