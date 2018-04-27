В Пензе пройдет встреча с писателем-фантастом Евгением Глаголевым

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма. Помимо интересного разговора с автором фантастических книг, всех пришедших ждет автограф-сессия.

Встреча (0+) пройдет в библиотеке для детей и юношества по адресу: ул. Толстова, 3. Начало – в 15.00. Так как количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: 94-58-17.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».