В Пензе пройдет встреча с писателем-фантастом Евгением Глаголевым

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 апреля 2018, 13:36Культура
27 апреля пензенцы смогут пообщаться с популярным писателем Евгением Глаголевым.
Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма. Помимо интересного разговора с автором фантастических книг, всех пришедших ждет автограф-сессия.
Встреча (0+) пройдет в библиотеке для детей и юношества по адресу: ул. Толстова, 3. Начало – в 15.00. Так как количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: 94-58-17.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 апреля 2018, 19:41В ККЗ «Пенза» открылась межрегиональная выставка объектов туриндустрии
27 апреля 2018, 19:38В Пензе планируют создать этнокультурный центр коренных народностей
27 апреля 2018, 19:36В здании пензенского автовокзала заложили «бомбу»
27 апреля 2018, 19:28Пензенцы надуют супер мяч в День города
27 апреля 2018, 19:16В Пензе тестируют приложение для вызова и отслеживания машин «скорой»
27 апреля 2018, 19:09Пьяный пензенец уходят от погони, врезался в дорожный знак
27 апреля 2018, 19:02В Пензе после годовой консервации показали обновленную пьесу «Люкс №13»
27 апреля 2018, 17:58В Лопатинском районе депутата осудили сразу по трем статьям