В Пензе пройдет всероссийский турнир «Юные грации»

На соревнования приедут более 250 спортсменок из 22 городов страны.

На турнире «Юные грации» Пензенскую область представят 55 гимнасток. Они будут выступать в личном и командном зачетах. За награды турнира поборются кандидаты в мастера спорта и обладательницы первого и второго разрядов в возрасте 9-15 лет.

Соревнования по художественной гимнастике завершатся 27 сентября.