23 сентября 2018, 09:15Политика

В Пензе пройдет всероссийский турнир «Юные грации»

24 cентября Дворец спорта «Буртасы» примет всероссийский турнир по художественной гимнастике (0+).

На соревнования приедут более 250 спортсменок из 22 городов страны.

На турнире «Юные грации» Пензенскую область представят 55 гимнасток. Они будут выступать в личном и командном зачетах. За награды турнира поборются кандидаты в мастера спорта и обладательницы первого и второго разрядов в возрасте 9-15 лет.

Соревнования по художественной гимнастике завершатся 27 сентября.

Политика
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