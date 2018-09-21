В Пензе пройдет всероссийский турнир «Юные грации»

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23 сентября 2018, 09:15Политика
24 cентября Дворец спорта «Буртасы» примет всероссийский турнир по художественной гимнастике (0+).
На соревнования приедут более 250 спортсменок из 22 городов страны.
На турнире «Юные грации» Пензенскую область представят 55 гимнасток. Они будут выступать в личном и командном зачетах. За награды турнира поборются кандидаты в мастера спорта и обладательницы первого и второго разрядов в возрасте 9-15 лет.
Соревнования по художественной гимнастике завершатся 27 сентября.
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