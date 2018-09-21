В Пензе пройдет всероссийский турнир по художественной гимнастике

В Пензе с 24 по 27 сентября пройдут всероссийские открытые соревнования по художественной гимнастике (0+).

Турнир «Юные грации» состоится во дворце спорта «Буртасы». На соревнования приедут более 250 спортсменок из 22 городов страны.

Пензенскую область будут представлять 55 гимнасток, они будут состязаться в личном и командном зачетах. За награды турнира будут бороться кандидаты в мастера спорта и обладательницы первого и второго разрядов в возрасте 9-15 лет, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».