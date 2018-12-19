В Пензе пройдет всероссийский турнир по бильярду

В Пензе состоялось первенство области по бильярду. Спортсмены боролись за право участия во всероссийском турнире. В дисциплине «комбинированная пирамида» соревновались юноши от 13 до 16 лет.

В теории, понять элементарные техники и суть бильярда можно за несколько минут. Однако чтобы шары попадали точно в лузу, важна стойка, сила удара и угол наклона кия. Чтобы стать профессионалом нужно регулярно тренироваться - это знает Егор Дацюк. Он играет в бильярд с девяти лет и в свои 14 не раз становился призером всероссийских соревнований и победителем областных. Егору приходилось состязаться даже с взрослыми спортсменами.

«Нужно играть в зависимости от эмоционально состояния противника. Если он настроен серьезно, уверен в себе, забивает шары, то надо занять оборонительную тактику, а если он вялый, то помогает агрессивная игра», - рассказал он.

Егор принимал участие в первенстве региона в дисциплине комбинированная пирамида среди юношей 13-16 лет. В это же время за соседними столами лучших выявляли среди мальчиков до 13 лет в дисциплине «свободная пирамида», а так же среди мужчин-любителей по «московской пирамиде».

Юные спортсмены не скрывали волнения, так как эти состязания являются отборочными на первенство России, которое стартует в Казани 5 января (0+). У ребят есть все шансы завоевать призовые места. Пензенская школа бильярда на хорошем счету далеко за пределами региона.

«У нас несколько чемпионов и победителей первенства России. Есть мастера спорта международного класса, например, Александр Муравьев. А также в Питере наш воспитанник Артем Балов сейчас стал серебряным призером игр», - сказал президент федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

Сейчас областная федерация готовится принять всероссийский турнир среди юношей от 13 до 16 лет. Он состоится 22 декабря в Пензе (0+). А Сергей Ясинецкий, Артем Ирышков и Дмитрий Токмовцев представят Пензенский регион на первенстве России.