В Пензе пройдет турнир по бочча

28 июля в Пензе на базе ФОК «Звезда» состоится региональный турнир по бочча (0+).

«Он организован в рамках федеральной программы по развитию бочча в России и проекта «Спорт открывает горизонты». В турнире смогут принять участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата всех возрастных категорий», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Турнир станет продолжением всероссийской благотворительной эстафеты, направленной на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в адаптации, социализации и физическом развитии с помощью занятий спортом. Победители будущих соревнований смогут побороться за места в национальной паралимпийской команде благодаря проводимой программе развития бочча в России, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Мы заметно продвинулись в развитии бочча в России. Благодаря планомерной и структурированной работе этот прекрасный паралимпийский вид спорта обретает большую популярность», - отметил лидер благотворительного фонда «Новая жизнь», одного из организаторов мероприятия Олег Голубев.

Все гости соревнований смогут поучаствовать в мастер-классах по бочча и по настольному теннису.