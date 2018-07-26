В Пензе пройдет турнир по бочча

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27 июля 2018, 12:35Спорт
28 июля в Пензе на базе ФОК «Звезда» состоится региональный турнир по бочча (0+).
«Он организован в рамках федеральной программы по развитию бочча в России и проекта «Спорт открывает горизонты». В турнире смогут принять участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата всех возрастных категорий», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Турнир станет продолжением всероссийской благотворительной эстафеты, направленной на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в адаптации, социализации и физическом развитии с помощью занятий спортом. Победители будущих соревнований смогут побороться за места в национальной паралимпийской команде благодаря проводимой программе развития бочча в России, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Мы заметно продвинулись в развитии бочча в России. Благодаря планомерной и структурированной работе этот прекрасный паралимпийский вид спорта обретает большую популярность», - отметил лидер благотворительного фонда «Новая жизнь», одного из организаторов мероприятия Олег Голубев.
Все гости соревнований смогут поучаствовать в мастер-классах по бочча и по настольному теннису.
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