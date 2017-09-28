28 сентября 2017, 19:47Спорт В Пензе пройдет турнир ассоциации студенческих спортивных клубов В Пензе впервые пройдет турнир «Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Приволжскому федеральному округу». Помимо хозяев состязаний, в соревнованиях примут участие 250 непрофессиональных спортсменов из Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска, Ижевска и Саратова.

«Площадок на протяжении турнира будет очень много. Что касается спортивной части, проходят встречи с известными спортсменами в формате диалога-общения, чтобы ребята пообщались с известными спортсменами, узнали, как они добились высот и перспективы себе на будущее», - рассказал председатель студенческого спортивного клуба Пензенского государственного университета Максим Лазарев.

В программе турнира плавание в открытом бассейне, настольный теннис, спортивное ориентирование, пляжный волейбол, перетягивание каната, бадминтон и дартс.

Соревнования стартуют в пятницу, 29 сентября, и завершатся 1 октября.

Спорт

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