В Пензе пройдет турнир ассоциации студенческих спортивных клубов

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28 сентября 2017, 19:47Спорт
В Пензе впервые пройдет турнир «Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Приволжскому федеральному округу». Помимо хозяев состязаний, в соревнованиях примут участие 250 непрофессиональных спортсменов из Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска, Ижевска и Саратова.
«Площадок на протяжении турнира будет очень много. Что касается спортивной части, проходят встречи с известными спортсменами в формате диалога-общения, чтобы ребята пообщались с известными спортсменами, узнали, как они добились высот и перспективы себе на будущее», - рассказал председатель студенческого спортивного клуба Пензенского государственного университета Максим Лазарев.
В программе турнира плавание в открытом бассейне, настольный теннис, спортивное ориентирование, пляжный волейбол, перетягивание каната, бадминтон и дартс.
Соревнования стартуют в пятницу, 29 сентября, и завершатся 1 октября.
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