В Пензе пройдет слет студенческих отрядов ПФО

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20 сентября 2018, 17:06Общество
В Пензе 6-8 октября состоится слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа (16+). В нем примут участие около 300 человек.
Как сообщает пресс-центр регионального правительства, цель слета - повысить уровень взаимодействия между отрядами ПФО и привлечь внимание к движению. В программе слета – выставка достижений отрядов, квест-игра, фестиваль отрядной песни, конкурсы профессионального мастерства и др.
«Кроме того, будут рассмотрены вопросы активизации проектной деятельности в молодежной среде», - отметили в пресс-центре.
Торжественное открытие слета состоится в областной библиотеке им. Лермонтова 6 октября, церемония закрытия – в филармонии 7 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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