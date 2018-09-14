В Пензе пройдет семейный праздник для любителей дзюдо

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14 сентября 2018, 16:04Спорт
В Пензе в октябре состоится семейный праздник для дзюдоистов «Judo Family» (0+).
«Мы благодарим участников прошлого мероприятия и уверены, что через месяц в состязаниях на ловкость, силу и выносливость с элементами дзюдо примут участие несколько десятков семей. Мамы, папы и их дети – юные дзюдоисты будут соревноваться в веселых эстафетах, где не будет проигравших, поскольку главное – это участие», - отметил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
Организаторы «Judo Family» ставят перед собой задачи популяризации массового дзюдо, пропаганды здорового образа жизни и вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом как можно больше жителей региона, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Пензенской области.
Фоторепортаж с праздника, который проходил в 2017 году, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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