В Пензе пройдет семейный праздник для любителей дзюдо

«Мы благодарим участников прошлого мероприятия и уверены, что через месяц в состязаниях на ловкость, силу и выносливость с элементами дзюдо примут участие несколько десятков семей. Мамы, папы и их дети – юные дзюдоисты будут соревноваться в веселых эстафетах, где не будет проигравших, поскольку главное – это участие», - отметил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Организаторы «Judo Family» ставят перед собой задачи популяризации массового дзюдо, пропаганды здорового образа жизни и вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом как можно больше жителей региона, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Пензенской области.

Фоторепортаж с праздника, который проходил в 2017 году, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».