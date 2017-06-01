В Пензе пройдет сбор вещей для нуждающихся семей

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01 июня 2017, 15:03Общество
В Пензе 3 июня стартует общегородская акция по сбору бывших в употреблении вещей для жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Акция начнется одновременно во всех четырех районах города в 10.00 и закончится в 12.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Вещи принимаются в чистом опрятном виде, пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда, обувь и канцелярские принадлежности», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Акция призвана помочь пензенцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и нуждающимся семьям в подготовке детей к школе.
Вещи будут приниматься по следующим адресам: Антонова, 9а, Кулакова, 1 (во дворе дома), пр. Строителей, 40, Калинина, 115 и 1-й Онежский проезд, 4.
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