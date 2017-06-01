01 июня 2017, 15:03Общество В Пензе пройдет сбор вещей для нуждающихся семей В Пензе 3 июня стартует общегородская акция по сбору бывших в употреблении вещей для жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Акция начнется одновременно во всех четырех районах города в 10.00 и закончится в 12.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Вещи принимаются в чистом опрятном виде, пригодные для дальнейшего использования. Особенно необходимы детская одежда, обувь и канцелярские принадлежности», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Акция призвана помочь пензенцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и нуждающимся семьям в подготовке детей к школе.

Вещи будут приниматься по следующим адресам: Антонова, 9а, Кулакова, 1 (во дворе дома), пр. Строителей, 40, Калинина, 115 и 1-й Онежский проезд, 4.

Общество

просмотров 91