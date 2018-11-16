В Пензе пройдет профессиональный конкурс среди участковых

С юбилеем сотрудников поздравили в Центре культуры и досуга. Руководство областного МВД и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметили, что служба участковых уполномоченных занимает одну из важных позиций в системе органов внутренних дел страны. Они проводят не только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях. Благодаря ним ежегодно удается раскрывать порядка 30% от всех преступлений.

«Как только возникла серьезная проблема, нарушен закон, сразу вспоминаешь человека в погонах. Очень хочется, чтобы вы всегда были рядом с населением, знали положение дел на закрепленной за вами территории», - сказал глава региона.

«Вы являетесь и участковыми, и представляете в орган дознания, в определенные моменты вы сыщики, занимаетесь раскрытием и предупреждением преступлений. У вас множество задач, и хочу заметить, что вы с ними достойно справляетесь», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Иван Белозерцев нацелил участковых на еще более тесное общение с населением и постоянный диалог. Лучших в своем деле решено наградить. Среди участковых уполномоченных в 2018 году будет проведен профессиональный конкурс (18+).