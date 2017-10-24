В Пензе пройдет прием по вопросам соблюдения прав подростков

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24 октября 2017, 17:04Общество
27 октября в Пензе сотрудники полиции и представители общественности проведут прием по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних (18+).
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, прием будет проходить с 15 до 17 часов на ул. Некрасова, 15, каб. 114. Прием проведут начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД подполковник полиции Ирина Панфилова совместно с представителями Общественного совета при УМВД.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (8412) 635-267, 635-266, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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