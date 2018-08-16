В Пензе пройдет презентация спортивных школ

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16 августа 2018, 13:04Общество
В Пензе 2 сентября пройдет акция-презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений.
Праздник пройдет на Юбилейной площади с 10.00 до 13.00. Благодаря этому мероприятию у детей и взрослых появится возможность познакомиться с различными видами спорта, которые развиваются в области. Можно будет узнать о достижениях известных спортсменов, увидеть показательные выступления и записаться в секцию или группу.
Пензенцы смогут увидеть показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, ведущих спортсменов восточных боевых единоборств и многое другое, сообщает пресс-центр регионального правительства.
На презентацию придут ведущие спортсмены области, все желающие смогут познакомиться, пообщаться и сфотографироваться с ними.
Возрастные ограничения – 0+.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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