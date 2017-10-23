23 октября 2017, 19:32Общество В Пензе презентуют новые возможности отдыха в Сочи «Пенза-Италия», «Пенза-Сочи» - новые направления сотрудничества для нашего региона. Перспективы развития промышленности, бизнеса и туристического кластера обсудили на оперативном совещании в областном правительстве.

Увеличивать товарооборот и экспорт и продвигать регион не только в России, но и заграницей. Такие задачи поставил губернатор в ходе оперативного совещания перед областным кабмином и руководителями смежных ведомств. Перспективы сотрудничества с иностранными партнерами огромные. Это показала поездка пензенской делегации в Италию. В течение нескольких дней представители власти, бизнеса и руководители промышленных предприятий Пензы и области находились там с рабочим визитом.

Глава региона принял участие в работе десятого Евразийского экономического форума, на котором выступил с докладом о возможностях и инвестиционном потенциале региона. Также пензенская делегация посетила ряд итальянских инновационных предприятий. С их руководством губернатор провел переговоры.

Несколько предприятий уже готовы организовать совместное производство в Пензе. Одно из таких - компания «Телема», где выпускают продукцию для железнодорожной отрасли и промышленной энергетики. Вместе с пензенскими партнерами она работает с 2014 года, и планирует и дальше развивать совместное производство. Еще одна строительная организация - «Симэм» только готовится к выходу на пензенский рынок.

«Были решены организационные вопросы открытия в Пензе линии по производству бетонных домокомплектов во второй половине 2018 года. Это будет одна из самых больших и современных линий в Российской федерации по производству сборных многоэтажных домов», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Еще оно перспективное направление сотрудничества – «Пенза-Сочи». Губернатор рассказал о ходе поездки в столицу зимней Олимпиады. Там с 15 по 22 октября проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Во время визита Иван Белозерцев встретился с главой Сочи Анатолием Пахомовым. Стороны договорились о проведении в Пензе презентации о новых возможностях отдыха в Сочи - для пензенцев и отдыха в Сурском крае - для жителей курортного города.

«Я бы сказал, что сочинцам тоже надоело у себя отдыхать. Когда живет человек в одном месте, ему хочется поехать еще куда-либо. Я предложил, чтобы сочинцы к нам приезжали. Займемся этой работой, поручаю министру культуры связаться с сочинскими коллегами, оказать необходимое содействие», - пояснил глава региона.

Делегация Сочи должна приехать Пензу в 2018 году. Глава региона поручил подготовить город к ее визиту.

В ходе поездки в Сочи пензенская делегация также изучила опыт благоустройства. Губернатор поручил разработать новый проект, который будет ориентирован, в частности, на увеличение количества арт-объектов и создание единого художественно-светового оформления.



По мнению Ивана Белозерцева, возглавить проект должен глава города Валерий Савельев, а также депутатский корпус.

Кроме того, во время деловой поездки в Сочи губернатор посетил музей спортивной славы, где представлены личные вещи чемпионов. Подобный вскоре должен появиться в Пензе. К разработке этого проекта уже приступили. Музей планируют разместить во дворце единоборств «Воейков».

Общество

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