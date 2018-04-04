Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 апреля 2018, 13:33Спорт
В Пензе пройдет первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования состоятся во дворце водного спорта «Сура».
В соревнованиях примут участие мужчины старше 14 лет и женщины старше 12 лет, которые имеют разряд не ниже первого. Спортсмены поборются за награды в 17 индивидуальных видах программы, а также в эстафетах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Турнир состоится с 5 по 7 апреля во дворце водного спорта «Сура». Церемония открытия пройдет 5 апреля в 10.50.
Результаты соревнований будут учитываться при формировании официального рейтинга для допуска спортсменов на первенство России по плаванию среди юниоров и первенство России среди юношей и девушек, которые пройдут в Саранске с 7 по 11 мая.
Возрастные ограничения - 0+.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 апреля 2018, 14:34Больницы Пензенской области проверят федеральные эксперты
04 апреля 2018, 14:03Для пензенцев пустят дополнительные автобусы на Радоницу и Пасху
04 апреля 2018, 13:33В Пензе пройдет первый этап Кубка России по плаванию
04 апреля 2018, 13:02В Пензе водителю-торопыге помешала «Нива». ВИДЕО
04 апреля 2018, 12:36Жильцов дома в Засечном пугают слухами о случае туберкулеза в подъезде
04 апреля 2018, 12:04В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
04 апреля 2018, 11:34На Южной поляне из канализационного люка выливается вода
04 апреля 2018, 11:03Зареченец погиб из-за ссоры с любимой