В Пензе пройдет первое заседание Общественной палаты пятого состава

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12 июня 2017, 11:00Общество
Первое заседание обновленной Общественной палаты Пензенской области пройдет во вторник, 13 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев, сообщается на официальном сайте регионального правительства.
На заседании будут определены председатель палаты и руководящие органы. Общественная палата Пензенской области пятого состава полностью сформирована и состоит из 33 членов.
12 мая члены палаты, утвержденные губернатором и Законодательным Собранием региона, определили еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
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