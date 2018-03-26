В Пензе пройдет первенство по плаванию

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26 марта 2018, 17:39Спорт
В Пензе с 27 по 29 марта состоится областное первенство по плаванию среди юношей и девушек.
По итогам состязаний будет определена сборная региона для участия в первенстве России, которое пройдет в мае в Саранске, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Участниками соревнований станут юноши 2002-2003 годов рождения и девушки 2004-2005 годов рождения, которые поборются в 17 индивидуальных видах программы. Открытие состоится 27 марта в 11.50 во дворце водного спорта «Сура».
Возрастные ограничения – 0+.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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