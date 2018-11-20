20 ноября 2018, 16:36Спорт

В Пензе пройдет первенство по конькобежному спорту

В Пензе 22 и 23 ноября состоится открытое первенство города по конькобежному спорту «Серебряные коньки» (0+).

Участники состязаний поборются за победу в многоборье и эстафетах шорт-трека. В турнире сразятся юноши и девушки старшего возраста (2002-2003 годов рождения), а также среднего (2003-2004), младшего (2004-2005) и детского (2005 и моложе). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Соревнования пройдут во дворце спорта «Рубин» в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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