В Пензе пройдет первенство по конькобежному спорту

Участники состязаний поборются за победу в многоборье и эстафетах шорт-трека. В турнире сразятся юноши и девушки старшего возраста (2002-2003 годов рождения), а также среднего (2003-2004), младшего (2004-2005) и детского (2005 и моложе). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Соревнования пройдут во дворце спорта «Рубин» в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».