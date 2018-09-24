В Пензе пройдет первенство по боксу

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24 сентября 2018, 16:04Спорт
В Пензе с 27 по 29 сентября на базе училища олимпийского резерва состоится первенство по боксу (0+) для юношей и девушек.
В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Пензы, Кузнецка, Заречного, районов области от 12 до 15 лет, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
27 сентября состоится торжественное открытие, на следующий день пройдет полуфинал, а 29 сентября ребята сразятся в финальном поединке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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