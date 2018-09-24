В Пензе пройдет первенство по боксу

В Пензе с 27 по 29 сентября на базе училища олимпийского резерва состоится первенство по боксу (0+) для юношей и девушек.

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Пензы, Кузнецка, Заречного, районов области от 12 до 15 лет, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

27 сентября состоится торжественное открытие, на следующий день пройдет полуфинал, а 29 сентября ребята сразятся в финальном поединке, пишет ИА «Пенза-Пресс».