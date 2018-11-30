В Пензе пройдет первенство и чемпионат по сетокан

В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» 1 декабря пройдут чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборству сетокан (0+).

В турнирах примут участие 150 спортсменов из Пензы, Земетчинского, Сосновоборского, Бессоновского и Мокшанского районов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Начало соревнований – в 10.00. Торжественное открытие чемпионата и первенства состоится в 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».