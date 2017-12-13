В Пензе пройдет патриотический фестиваль

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13 декабря 2017, 17:59Культура
14 декабря в киноконцертном зале «Молодежный» состоится открытие областного молодежного патриотического фестиваля «Варягъ-2017» имени Турищева (0+).
В фестивале примут участие более 120 человек из Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского, Кузнецкого, Мокшанского районов, а также Пензы и Заречного. Победителей определит высококвалифицированное жюри. Выступления участников будут оценивать в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-25 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В первый день фестиваля участники выступят по номинациям: «вокал народный», «вокал эстрадный», «литературно-музыкальная композиция», «авторская песня» и «хореография».
Начало - в 11 часов по адресу: улица Плеханова, 15, сообщает пресс-центр облправительства.
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