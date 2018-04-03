В Пензе готовятся к открытому кубку по фитнесу и бодибилдингу

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03 апреля 2018, 19:51Спорт
Пенза готовится в очередной раз принять атлетов со всей страны на кубке городов России по фитнесу и бодибилдингу (6+). Ожидается самое большое представительство, а значит, за призовые места разгорится нешуточная борьба.
Подруги Мария Борисова и Татьяна Гунствина с железом на «ты». В тренажерном зале они каждый день. И придут туда даже накануне соревнований. Все, чтобы выступить достойно.
«Мне лично нравится форма, к которой я иду, а я выступаю не первый раз, тренер тоже доволен, говорит, что все идет по плану, рассчитываю на высокое место», - сказала одна из спортсменок.
Позирует перед зеркалом и перед камерой и Сергей Нетесанов. На чемпионате мира в Самаре он занял пятое место. На предстоящем Кубке надеется, что помогут родные стены.
«Как раз сюда и приедет мой небольшой соперник, который обыграл меня на чемпионате мира, постараюсь взять реванш», - рассказал Сергей Нетесанов.
Открытый Кубок городов России проводится регулярно, начиная с 1991 года. Пенза стала чуть ли не единственным городом, где спортсмены смогут заявить о себе в весеннем соревновательном сезоне. Организаторы ждут атлетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Ульяновска и Челябинска. Возможно, даже придется устраивать предварительный отбор.
«Судейская коллегия в 2018 году состоит из девяти человек, все из разных городов. Все всегда честно, можете потом проверить записи, сравнить», - отметил Алексей Нетесанов.
Прием заявок на участие заканчивается за неделю до начала турнира. Кроме традиционных пяти категорий - юниоры, мужской фитнес, мужской бодибилдинг, женские бикини и фитнес, организаторы решили добавить для атлетов старше 40 лет.
«Это будет шестая, новая категория, надеемся, что она закрепится и станет постоянной», - сказала организатор открытого Кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу Мария Сусина.
Кубок пройдет 28 апреля на сцене ККЗ «Пенза», начало - в 17 часов.
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