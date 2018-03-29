В Пензе пройдет открытый кубок по фитнесу и бодибилдингу

В Пензе состоится открытый кубок по фитнесу и бодибилдингу (12+). В соревнованиях примут участие спортсмены более чем из 10 городов России.

Программа соревнований включает в себя пять категорий: «Юниоры», Мистер «Атлетик» (мужской фитнес), «Бодибилдинг», а также Мисс «Фигура» (женский фитнес) и Мисс «Тонед» (бикини). Жюри будут оценивать наличие и форму мышечной массы, а так же специальное соотношение роста и веса, которое для каждой категории свое.

«В этом году программа соревнований пополнится новой мужской категорией «Мастера 40+». Эта категория будет представлена впервые. В дальнейшем она станет постоянной», - рассказал тренер Алексей Нетесанов.

Кроме того, во время определения судьями победителей и призеров для зрителей будут проводиться конкурсы с призами. Турнир состоится в киноконцертном зале «Пенза» 28 апреля в 17.00.

Напомним, «Пенза-Пресс» подарит билеты на открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».