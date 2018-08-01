01 августа 2018, 14:03Спорт

В Пензе пройдет областная Спартакиада пенсионеров

В Пензенской области состоится Спартакиада пенсионеров (0+) – отборочный этап перед общероссийским, который пройдет в Новосибирске (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, областная Спартакиада проводится в пятый раз, в ней примут участие пенсионеры из 30 городских округов и муниципальных районов Пензенской области, всего около 300 человек. Им предстоит сразиться в таких видах спорта, как настольный теннис, плавание, шахматы и легкая атлетика.

Соревнования пройдут 3 августа на базе училища олимпийского резерва Пензенской области (Ахуны, ул. Одоевская, дом 1). Открытие - в 10.00.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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