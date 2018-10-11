В Пензе пройдет многонациональный конкурс красоты

В Пензе готовятся к самому многонациональному конкурсу красоты. 16 ноября в ПГУ пройдет «Мисс Мира Folk Queen 2018» (18+). Отборочный этап прошли девять студенток, и они уже узнали, кто под каким номером будет выступать. Жеребьевку организаторы провели оригинально и даже экстремально - на площадке скалодрома.

Некоторым из претенденток на звание самой привлекательной пока требуется переводчик. Многие студентки ПГУ только начали изучать русский язык, но уже стали участницами конкурса красоты «Мисс Мира Folk Queen – 2018». В качестве переводчика - представительница Молдовы, пятикурсница Валерия Туренко. Два года он была организатором конкурса, теперь же решила и сама попытать удачу.

«Для меня этот конкурс – детище, и мне настолько это все близко, я познакомилась с многими девочками. Это непередаваемые эмоции и я нервничаю от того, что теперь я не организатор, а участница - мне надо представлять свою страну и саму себя», - поделилась она.

Кастинг в этом году прошли девять девушек - это представительницы Армении, Индии, Китая, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Туркменистана. Третий год подряд организаторы придумывают для участниц необычную жеребьевку. Чтобы определить, под каким номером выступать на сцене, девушкам предстояло взобраться на четырехметровую высоту и достать карточку с цифрой от одного до девяти.

«Это абсолютно уникальный конкурс и благодаря тому, что у нас очень много иностранных студентов из многих государств, мы имеем великолепную возможность его провести», - рассказал проректор ПГУ по международной деятельности Сергей Васин.

С заданием все справились на «ура». Каждая надеялась лишь на то, что в конверте будет не единица. В итоге жеребьевка определила, что первая в конкурсе выступит студентка из Китая.

«Надеялась, что не буду первой. Очень страшно», - сказала студентка третьего курса ПГУ Вэньчжу Ли.

До главного дня конкурса у девушек еще больше месяца. Однако перед этим участниц ждут еще несколько заданий. Для них проведут бизнес-тренинги и фотосессию. А 18 октября красавицы посетят Дом Вероники.

«В этом году мы выберем «Мисс Волонтерство». Девочки будут работать с детьми и ребята сами выберут, кому какая девушка понравилась», - пояснил начальник отдела социальной адаптации и культурно-массовой работы ПГУ Сергей Иванчин.

Концерт, посвященный конкурсу «Мисс Мира Folk Queen» состоится 16 ноября. В этот день девушки должны будут представить творческий номер, пройти дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях.