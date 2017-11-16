16 ноября 2017, 17:08Образование В Пензе пройдет межрегиональная книжная выставка-ярмарка 22 ноября в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова откроется межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле» (0+).

Мероприятие организовали сотрудники библиотеки при поддержке областного министерства культуры и туризма, пензенского представительства Некоммерческого партнерства «Российский книжный союз», региональной общественной организации «Лермонтовское общество».

В мероприятии примут участие представители культурного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска. Почетными гостями выставки станут Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Молодежный театр «Б.Э.Т.» (Москва), Научно-исследовательский институт экономики, истории и культуры Ульяновской области имени Карамзина, сообщает пресс-центр облправительства.

Программа выставки включает мероприятия, посвященные 125-летию библиотеки, по поддержке русского языка, детского и юношеского чтения, а также экологической тематики. Ярмарка направлена на продвижение чтения и театрального искусства среди молодежи.

Выставка пройдет в новом и историческом зданиях библиотеки. Она продлится до 26 ноября. Начало мероприятия - в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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