В Пензе пройдет международный турнир по теннису

Женский международный турнир ITF «Penza Cup 2019» (0+) пройдет на кортах спортивного комплекса «Семейный» в Пензе с 26 августа по 1 сентября. Соревнований такого высокого уровня в нашем регионе не проходило с 2012 года, отмечает пресс-служба регионального минспорта.

Участников турнира и их тренеров разместят в санатории имени Володарского в Ахунах. По данным пресс-службы министерства, на соревнования может приехать известная пензенская теннисистка Софья Смагина, которая живет и тренируется в США. Также в турнире примет участие Тереза Мартинцова из Чехии, которая является 141 ракеткой мира, сообщил президент федерации тенниса в регионе Олег Кочетков.

Хрустальный приз в виде ракетки, который получит победитель соревнований, был изготовлен в Никольске. Призовой фонд турнира составит 25 тысяч долларов.

В те же сроки на кортах СК «Семейный» пройдет еще и международный детский турнир Junior Penza Cup (0+), который проходит под эгидой Tennis Europe (Европейской федерации тенниса). В нем примут участие 64 юных теннисиста из России, Кипра, Армении и Франции.

Пензу на этих престижных стартах будет представлять Андрей Кочетков. Несмотря на юный возраст, он неоднократно выступал на турнирах разного уровня и становился победителем и призером соревнований, пишет ИА «Пенза-Пресс».