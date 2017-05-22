В Пензе пройдет международный симпозиум «Надежность и качество»

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22 мая 2017, 19:53Общество
В Пензе проходит международный симпозиум «Надежность и качество». Ведущие ученые университетов и специалисты промышленных предприятий в течение недели будут обмениваться опытом и обсуждать последние новости в мире высоких технологий. Одна из основных тем 2017 года - перспективы развития космонавтики. В связи с этим в Пензу прибыл начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчик-космонавт Юрий Лончаков.
Как доехать из Москвы в Пензу на поезде, так же просто добраться до Марса и Луны. Это не такая уж отдаленная перспектива, как уверен столичный гость, которого на перроне встречают пензенские представители власти, ученые, студенты и журналисты. Юрий Лончаков - начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчик-космонавт, герой России, один из спикеров международной конференции «Надежность и качество».
«Мы считаем, что у нас в космонавтике надежность и качество, плюс безопасность - это столпы направлений науки и техники, поэтому сюда и прибыли. Мы работаем сейчас по программе МКС, там участвуют 14 стран. До 2024 года мы работаем в этой коалиции, очень много научных экспериментов совместно, и конечно же, это одна из ступенек дальнейших для полета на Луну и Марс. Это не фантастика», - рассказал Юрий Лончаков.
Над приглашением приехать в Пензу почетный гость не раздумывал. Без разработок пензенских ученых покорить Вселенную было бы непросто. Сурский край занимает ведущее место в производстве аппаратуры для космической отрасли.
«Маленький пример: помните программу «Союз»-«Аполлон»? Так вот, в автоматическом режиме состыковку в космосе осуществляли с помощью датчиков, которые были изготовлены НИИФИ. Но это лишь один пример, потому что уже время прошло и можно об этом говорить», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
Перспективы развития космонавтики, а также последние новости в мире высоких технологий в течение недели будут обсуждать ведущие ученые из разных уголков страны и представители промышленного производства. Симпозиум стал 22-м по счету. В 2017 году он соберет более 300 участников.
«В основном, мы собираемся для того, чтобы через год обсудить, что произошло. Сейчас такая быстрая смена техники и аппаратуры, поэтому есть большой вопрос о беспилотниках, большая проблема электрических самолетов, и вообще надежность аппаратуры, которая летает в космосе», - сказал организатор международного симпозиума «Надежность и качество», заведующий кафедрой ПГУ Николай Юрков.
Международный симпозиум откроется в Березовой роще и завершится 31 мая.
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