В Пензе пройдет масштабный форум предпринимателей

В этом году он посвящен реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники форума обсудят акселерацию и финансовую поддержку бизнеса, популяризацию и улучшение условий предпринимательской деятельности. Также пройдут 12 мастер-классов и тренингов с участием федеральных спикеров.

«В качестве участников форума мы ожидаем, в первую очередь, конечно же, представителей бизнеса. Всех желающих открыть свое дело мы также ждем, поскольку будет целая информационно-консультативная зона работать в течение двух дней, где сотрудники фонда поддержки предпринимательства будут консультировать по поводу того, как открыть свое дело, какие меры государственной поддержки существуют. Там же можно будет узнать, какие институты развития бизнеса в нашем регионе есть и что предлагают они для нашего бизнеса», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Зарегистрироваться и увидеть полную программу можно на официальном сайте форума. Все площадки для его участников абсолютно бесплатны.