13 октября 2017, 11:36Спорт В Пензе пройдет кубок по спортивному туризму В Ахунах состоится открытый кубок Пензенской области по спортивному туризму (0+).

Всего в соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из Пензы, Кузнецка и районов области.

«Участникам предстоит, используя различное туристское снаряжение, преодолеть спуски и подъемы по вертикальным и крутонаклонным перилам, организовать навесную переправу и переправиться по бревну. На пешеходных дистанциях второго класса спортсмены будут соревноваться лично и в связках», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Открытие - 14 октября в 9.30. Соревнования на «дистанции-пешеходная» начнутся в 10.00, а 15 октября в 10.00 стартует «дистанция-пешеходная-связка», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/10/12/17120367

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