В Пензе пройдет конкурс «Музыкальная семья»

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04 мая 2017, 15:32Культура
В Пензе в библиотеке для детей и юношества открыта регистрация участников XII творческого конкурса «Музыкальная семья» (0+).
Участие в конкурсном прослушивании, которое состоится 13 мая с 10.30 до 17.00, могут принять участие два и более представителя семьи, младшему из которых - не менее 5 лет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Им следует исполнить две песни или два музыкальных произведения (тема одного из них - «Природа в музыке»). Состязаться семейные коллективы будут в трех номинациях: «Вокальное мастерство», «Артистизм исполнения» и «Лучший творческий коллектив. Исполняющим композиции под живой аккомпанемент библиотека предоставляет синтезатор и гитару. Выступающие под аудиозапись-караоке передают диск с фонограммой-«минусовкой» в жюри конкурса», - сообщили в пресс-службе библиотеки.
Номера победителей и призеров войдут в программу гала-концерта, который состоится в библиотеке 20 мая в 16.00. Тогда же пройдет торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов «Музыкальной семьи-2017».
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